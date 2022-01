Cruzeiro: chegada de reforços faz concorrência na zaga aumentar

Entre idas e vindas, 12 jogadores que participaram da última temporada pelo Cruzeiro se reapresentaram nesta terça-feira (4), para o início de trabalho na Toca II. Seriam 13, mas o goleiro Fábio está negociando a readaqueção salarial para seguir no clube. Um dos remanescentes é o zagueiro Eduardo Brock, de 30 anos, que terminou a Série B como titular e, neste ano, terá novos companheiros na disputa por um lugar na defesa.

O experiente Maicon, de 33 anos, chega para ser titular. Sidnei, 32, que teve o acerto ameaçado, também vai vestir a camisa azul em 2022. Além deles, Mateus Silva, 26, saiu do Ituano como aposta.

Brock foi contratado em fevereiro deste ano e se firmou na zaga ao lado de Ramon, que não deve seguir em Belo Horizonte. De volta ao trabalho, o defensor projeta um ano melhor do que o anterior, quando a Raposa não conseguiu o acesso à elite.

“Muito feliz por estar aqui de volta, por voltar a esse ambiente de trabalho porque o Cruzeiro é muito bom de se trabalhar. Agora, é projetar um ótimo ano, de vitórias, contando com a nossa torcida que é muito importante. É fazer um ano muito bom e, lá no final, atingir o objetivo que todo mundo quer. Este 2022 vai ser um grande ano para o Cruzeiro e vamos trabalhar bastante para atingir os objetivos”, aposta o defensor.

O volante Lucas Ventura também conseguiu aproveitar as chances que teve em 2021. De fora dos planos no início da temporada, o jogador terminou a temporada como titular. A exemplo de Eduardo Brock, o meio-campista de 23 terá concorrência no setor, com as contratações de Filipe Machado e Pedro Castro, além de Fernando Neto que renegocia seu contrato. Ventura, contudo, projeta seguir na equipe e ajudar o Cruzeio a retornar à Série A.

“Será um ano abençoado para todos nós. Vamos começar com o pé direito para chegar ao final e conquistar coisas grandes”, confia.

Fonte: O Tempo