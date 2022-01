Cruzeiro: primeiras impressões e expectativa dos novatos

A volta do Cruzeiro aos trabalhos visando à temporada 2022 foi marcada por muitas caras novas, nesta terça-feira (4), na Toca II. A partir de agora, o clube passa a viver uma nova fase em todos os setores, desde que Ronaldo Fenômeno comprou 90% das ações. Antes de a negociação ser concretizada, a antiga gestão estrelada havia anunciado nove reforços. Alguns deles tiveram o primeiro contato com os companheiros.

A manhã também foi de boas-vindas para o técnico Paulo Pezzolano e demais membros da sua comissão técnica. Dia de conhecer a nova casa, colher as primeiras impressões e traçar expectativas.

“A recepção foi muito boa. Temos de trabalhar, como falei com cada um, todos juntos para fazer uma família forte fora do campo e ter um time forte. Trabalhar muito e conseguir o êxito que merece essa grande instituição”, apontou Paulo Pezzolano, em entrevista ao canal do Cruzeiro.

Entre os jogadores anunciados ano passado, apresentaram-se o zagueiro Maicon, os volantes Filipe Machado e Pedro Castro, o meia João Paulo e o atacante Edu. O defensor Mateus Silva e o atacante Waguininho, confirmados nesta terça, também se juntaram ao grupo. O zagueiro Sidnei está na relação divulgada pelo clube, mas ainda não falou como jogador do Cruzeiro. O goleiro Jaílson e o volante Fernando Neto estão discutindo a repactuação do contrato.

O zagueiro Maicon retorna ao clube que o revelou. Em 2007, foi campeão da Copa São Paulo de júnior pela Raposa. Depois, passou por Nacional da Ilha da Madeira, Porto, São Paulo, Galatassaray e, por último, All Nassr. Aos 33 anos, demonstrou “ansiedade” em começar logo a trabalhar e atingir a melhor forma.

“É bom começar as atividades logo cedo, a preparação física, para fazermos uma boa pré-temporada e voltar ao alto nível o mais rápido possível. É muito importante, neste começo, ter uma pegada muito grande nos testes físicos para que possamos conseguir o objetivo de estar 100% para a temporada”, pontuou.

Quem também retorna é Filipe Machado, de 25 anos. O jogador defendeu a Raposa na Série B de 2020 e deixou o clube em fevereiro do ano passado porque não chegou a um acordo com o Grêmio (detentor dos seus direitos) para seguir em Belo Horizonte.

“Estou muito feliz em estar de volta. Queria ter ficado, mas, infelizmente, não deu. Estou de novo aí e vou procurar trabalhar, me dedicar, me esforçar para ajudar o grupo a alcançar os objetivos na temporada”, ressaltou.

Pedro Castro, que defendeu o Botafogo na última temporada, disse que a primeira impressão no novo clube foi a melhor possível. “Fiquei impressionado com a estrutura. É um clube grande, e a estrutura condiz. Estou muito feliz de estar vestindo a camisa do Cruzeiro”, enalteceu o volante de 28 anos.

Aos 31 anos, o armador João Paulo chega à Raposa após bom campeonato pelo Atlético-GO. “Espero corresponder às expectativas e fazer um grande ano junto com os companheiros e todos que fazem parte da instituição Cruzeiro”, prometeu.

