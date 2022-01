Cruzeiro se apresenta sem Cáceres e Fábio; goleiro ainda negocia redução

O Cruzeiro divulgou, no início desta tarde, quem são os jogadores que ficarão no elenco para 2022. A diretoria também explicou que Fábio terá uma conversa com a diretoria no período da noite para negociar um novo contrato. A situação é semelhante com o goleiro Jaílson e o meia-atacante Fernando Neto.

O lateral direito Pará é o único dos reforços que já está fora da lista definida pelo clube mineiro. A diretoria também não conta com nomes que já estavam no plantel. O zagueiro Ramon e os laterais Cáceres e Joseph estão fora do plantel para o decorrer da temporada.

O meia-atacante Claudinho foi emprestado ao Mirassol e não permanecerá na Toca da Raposa II em 2022. O jogador terá os seus salários bancados pelos paulistas no acordo.

A diretoria ainda tenta ajustar alguns contratos para o decorrer da temporada. No entanto, os pares de Ronaldo Fenômeno ainda não obtiveram êxito em todas as negociações.

Confira, abaixo, a lista de relacionados do Cruzeiro

Goleiros: Lucas Ventura, Lucas França

Laterais: Diogo Vitor,. Matheus Pereira, Rafael Santos

Zagueiros: Eduardo Brock, Maicon, Mateus Silva, Sidnei

Meias: Adriano, Giovanni, João Paulo, Filipe Machado, Marco Antônio, Pedro Castro, Rômulo

Atacantes: Bruno José, Edu, Thiago, Marcelo Moreno, Vinicius Popó, Vitor Leque e Waguininho

Fonte: O Tempo