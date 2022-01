Elevado Helena Greco é fechado nos dois sentidos após veículo bater em viga

Os motoristas que utilizam a avenida Pedro II para chegar ao centro de Belo Horizonte deverão encontrar problemas na manhã de quarta-feira (5). Na noite desta terça-feira (4), a BHTrans decidiu fechar os dois sentidos do Elevado Dona Helena Greco, que liga a via à avenida Bias Fortes, após um veículo colidir contra uma viga tranversal da trincheira.

O elevado foi interditado por volta das 22h30, sendo que, segundo a empresa, o acidente ocorreu no sentido Centro da trincheira da avenida Pedro II para o viaduto. O tipo de veículo envolvido no acidente não foi precisado pela BHTrans.

Imagens publicadas pela empresa que administra o trânsito na capital mostram a viga de concreto danificada pelo impacto e acabou sendo deslocada, sendo sustentada apenas por poucos centimetros em sua base de apoio.

De acordo com a Defesa Civil de BH, uma outra vistoria de risco será realizada na parte da manhã desta quarta. Serão avaliadas a integridade estrutural da viga e a possível recolocação da mesma em sua posição.

Desvios

Por conta do fechamento, serão feitos desvios para os veículos e, também, das linhas de ônibus que trafegam pelo local. Confira abaixo como ficará o caminho segundo a BHTrans:

Sentido centro

Av. Pedro II > alça do Viaduto B > av. Olegário Maciel > rua Goitacazes.

Sentido bairro

Av. Bias Fortes > R. Mato Grosso > Viaduto Oeste > Complexo da Lagoinha > Av. Antônio Carlos no sentido bairro > Viaduto Senegal > retorna na Av. Antônio Carlos agora no sentido centro > lateral do viaduto B > Praça do Peixe > e retorna na Av. Pedro II.

Atualizada às 23h30

Fonte: O Tempo