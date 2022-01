Homem acamado morre em incêndio na casa dele no bairro Ribeiro de Abreu, em BH

Um homem de 47 anos foi encontrado morto carbonizado após um incêndio em uma residência na avenida Serra do Navio, no bairro Ribeiro de Abreu, região Nordeste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (4).

A irmã da vítima contou aos bombeiros que ela sofria de depressão e era acamada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando os militares entraram na casa, já encontraram o corpo carbonizado.

O fogo teria começado no quarto do homem e as causas para as chamas ainda serão apuradas. A Defesa Civil foi acionada para o local porque a estrutura da residência foi comprometida.

