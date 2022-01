Homem mata ex-namorada em farmácia e foge de ambulância em São Romão, MG

Um homem de 38 anos é suspeito de matar a ex-namorada dentro de uma farmácia e fugir de ambulância em São Romão, no Norte de Minas Gerais , nesta segunda-feira (3).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , Valéria Pereira Cardoso, de 28 anos, trabalhava na farmácia onde foi morta. O suspeito chegou armado ao local e disparou contra a cabeça da ex. Ela tentou se defender com as mãos e foi baleada no ombro e no braço.

Testemunhas contaram à polícia que o suspeito continuou atirando mesmo com ela já caída no chão. Elas disseram também que o homem já tinha ido ao estabelecimento conversar com a vítima em outras ocasiões.

Além disso, Valéria já tinha relatado que era ameaçada pelo ex que não aceitava o fim do relacionamento. A mulher pediu aos colegas de trabalho que não a deixassem sozinha com o ex, pois ela tinha medo que ele fizesse algo.

Ambulância usada na fuga foi encontrada

O suspeito é funcionário da prefeitura da cidade e fugiu em uma ambulância que ele trabalha. Militares fizeram rastreamento para tentar encontrar o homem, mas sem sucesso

A ambulância em que ele fugiu foi achada abandonada em uma estrada vicinal da zona rural da cidade. Dentro do veículo a PM encontrou documentos pessoas do autor, R$ 53, uma porção de crack e quatro munições calibre .38 da arma utilizada para matar a mulher.

Polícia Civil informou que “assim que acionada, a Polícia Civil deslocou equipe da perícia criminal ao local dos fatos, ontem (3/1), e o corpo da vítima, de 28 anos, encaminhado ao Posto Médico-Legal em Pirapora, onde foi submetido a exame de necropsia. Imediatamente, foi instaurado Inquérito Policial e a investigação prossegue para apurar as circunstâncias e a causa da morte , que depende também da conclusão dos laudos periciais”.

Pelo Facebook, amigos e familiares de Valéria mudaram a foto do perfil para uma que diz: “São Romão está em luto por Valéria”. Eles também lamentam a morte dela dizendo não acreditar no que aconteceu.

O que diz a prefeitura de São Romão

Por meio de nota a prefeitura de São Romão informou que “repudia e lamenta profundamente o ocorrido, registrando que o delito em questão pode ser praticado por qualquer homem, independentemente de ser ou não servidor público, não possuindo o Município nenhuma responsabilidade no evento”.

“O fato de o agente haver fugido numa ambulância do Município, que foi por ele abandonada a poucos quilômetros do perímetro urbano, decorreu de decisão íntima dele, não revelada previamente, valendo-se indevidamente da sua condição de motorista da Saúde, que se encontrava de posse do aludido veículo na ocasião”, complementa.

O executivo informou ainda que vai adotar todas as providências legais cabíveis contra o servidor envolvido e que presta apoio a família da vítima.

Fonte: O Tempo