Laika Fidelis, a cachorra de chapéu: entenda o primeiro meme de 2022

Não precisou nem de uma semana para 2022 já ter um meme de sucesso. A protagonisa dele é uma cadela preta simpática de chapéu e óculos – certamente você a viu nas redes sociais e pode ter ficado sem entender do que se tratava.

Pois bem. O nome da cachorra em questão é Laika Fidelis, e tudo começou quando ela apareceu sentada em uma cadeira de praia, bem protegida do sol, durante uma entrada ao vivo no Jornal do Almoço, da NSC TV, filiada da TV Globo, no dia 1º. Laika acompanhava seus tutores na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, e sua imagem logo viralizou.

O cachorro nesse mood aqui: pic.twitter.com/WIxyUiGCMn — POPTime (@siteptbr) January 2, 2022

Trabalhar bastante pra passar o próximo reveillon assim pic.twitter.com/JiVWqAmF9I — Vivian Mota (@vivian_mota) January 2, 2022

Laika ganhou até mesmo um perfil oficial no Instagram.

Segundo a emissora, ela é a raça labrador e tem 9 anos.

Fonte: O Tempo