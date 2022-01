Libertadores: torcedores do América se preparam para acompanhar time no Paraguai

A distância de 1.231 quilômetros entre Belo Horizonte e Assunção não será obstáculo para torcedores do América que sonham em ver o time avançar à fase de grupos da Libertadores. O clube mineiro vai disputar de forma inédita o torneio continental, e muitos já se organizam para a viagem, seja ela de carro, ônibus ou avião.

O primeiro jogo contra o Guaraní será em Belo Horizonte, em 23 de fevereiro, pela fase preliminar. O duelo decisivo será em Assunção, em 2 de março. Os horários das partidas ainda não foram divulgados pela Conmebol.

“Vale tudo para viver esse momento junto ao clube. É gratificante, especial. A primeira viagem do torcedor americano para fora do Brasil”, declara o gestor comercial, Guilherme Rios, de 27 anos. O torcedor é um dos que já garantiram seu lugar nas caravanas das torcidas organizadas rumo ao Paraguai.

Movidos pelo sonho de ver o time fazer história novamente, os americanos da Barra Una vão encarar 25 horas de viagem de ônibus. “No primeiro jogo internacional quis ter esse momento com a torcida. Conviver, atravessar a fronteira juntos, falar de América e comemorar na volta (para o Brasil)”, conta. Guilherme reconhece que de avião não seria a mesma coisa. “A gente não consegue programar o mesmo voo com amigos. E a caravana é uma opção mais barata do que avião”.

Torcedores estão disponibilizando caravanas com valor entre R$ 500 e R$ 600. Em média, as passagens de avião custam de R$ 3 mil a R$ 6 mil. Ainda assim, há americanos que optaram pelo transporte aéreo, como o administrador Tiago Chiari, de 44 anos, e sua esposa.

“Optei pelo avião porque consegui preços acessíveis ao meu poder aquisitivo, e achei mais confortável”, diz o torcedor. Além disso, Tiago conhece de perto a tradição das caravanas, por ter sido presidente da Barra Una, e um dos fundadores da Seita Verde.

CARAVANA ABERTA DESTINO: Assunção 🇵🇾

Saída: Terça 04 da manhã

Retorno: Após a partida

Valor: R$600,00 sem ingresso

💳 Dividimos em até 10x no cartão Ônibus Semi Leito garantindo conforto durante a viagem #AFCtt pic.twitter.com/ojsfWERjpx — Barra UNA (@barrauna) December 22, 2021

Fase de grupos

Caso o América passe pelo Guaraní, vai enfrentar Montevideo City Torque, Barcelona de Guayaquil ou Universitário do Peru. E os torcedores pretendem seguir apoiando. “Vou acompanhar todos os jogos do América fora nessa Libertadores. Quero viver in loco. Temos um primeiro jogo muito difícil, é pés no chão”, pontua Guilherme.

Momento único na vida de Thiago, que espera aproveitar a boa fase do time. “Não vou dizer que era um sonho porque não sonhei viver isso. Me lembro quando era adolescente, falávamos que se jogássemos (a Libertadores), teríamos que ir. Então é questão de honra ir no jogo fora, independente do resultado em casa. Tenho que estar lá para viver esse momento”, relembra.

Pandemia de Covid-19

A euforia da viagem não afasta o medo de infecção pelo Covid-19, principalmente, saindo do país. “É meu grande receio! Não confio nos protocolos adotados. Mesmo nos jogos em Belo Horizonte vemos aglomeração, pessoas sem máscaras. É muito difícil controlar isso em um estádio de futebol. Vemos problemas na fiscalização, de acesso. Mas confio na vacina”, diz Thiago.

Guilherme também se apega aos cuidados para conseguir ver o time no Paraguai. “Graças a Deus a América do Sul tem sido o continente com o melhor índice de vacinação , e isso nos conforta. Mas existe o receio, até mesmo para entrada no próprio país. Vamos cumprir uma série de medidas sanitárias. Mas vamos encarar mais esse adversário”.

Fonte: O Tempo