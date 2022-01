Minas Gerais tem mais de 4.100 vagas de emprego em aberto; veja

Para quem pretende começar o ano com uma nova oportunidade de trabalho, a hora é agora. Em Minas Gerais, o Sine tem abertas 4.130 vagas em diversas áreas, sendo 340 para Pessoas com Deficiência (PcDs). Em BH são 102.

Segundo o superintendente de Gestão e Fomento ao Trabalho e à Economia Popular Solidária da Sedese, Marcel Cardoso Ferreira de Souza, os setores de serviços, construção civil e operadores de telemarketing são os mais promissores. “As vagas de operadores de telemarketing se encaixam bem para aqueles que estão em busca do primeiro emprego, porque não necessita de experiência prévia”, disse Souza.

Dicas valiosas

A consultora de carreiras e psicóloga organizacional Janaína Fidelis aponta outras dicas importantes para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho. “Mostre-se uma pessoa respeitosa, desde o momento em que chegar ao local da entrevista. Cumprimente as pessoas que encontrar, apresente características que não estão no currículo, mas que são essenciais”.

E mais

As inscrições para o processo seletivo para trabalhar no Censo do IBGE foram prorrogadas até 21 de janeiro. São 208.703 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3.677,27. O instituto projeta receber 1 milhão de inscrições.

Fonte: O Tempo