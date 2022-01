Nesse período de pré-temporada, o que não faltam são especulações e possibilidades de contratações e vendas. E até mesmo jogadores que nem imaginávamos que poderiam deixar os clubes acabam sendo ligados a negociações. É o caso do zagueiro paraguaio Junior Alonso, que pode deixar o Atlético e se transferir para o futebol russo. Até pouco tempo, nada era falado sobre essa possível transferência, o foco era mais em jogadores badalados como Zaracho e Guilherme Arana. Dependendo dos valores, pode ser uma boa negociação para o Atlético. Assim como surgiu essa possibilidade para a saída, já se fala muito em quem poderia vir para o lugar de Alonso. É o caso de Godín, que foi muito bem no Atlético de Madrid, mas que hoje não vive uma boa fase no Cagliari, da Itália. Antes eu imaginava que quem fosse sair era o Igor Rabello e cheguei mesmo a dizer que o destino dele seria o futebol português, o que acabou não se concretizando. Enquanto isso, o meia Nathan já está a caminho do Fluminense. É um bom negócio. Um abraço!

Fonte: O Tempo