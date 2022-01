Ômicron: sintomas da variante da Covid são novos, mostra levantamento

Cientistas da Europa relataram que os sintomas mais comuns provocados pela variante ômicron, da Covid, correspondem aos de resfriados comuns, e pediram que as mensagens de saúde pública incluam isso. Levantamento do aplicativo Zoe Covid, usado no Reino Unido para monitorar casos, apontou que os sintomas mais comuns causados pela ômicron têm sido: coriza, dores de cabeça, fadiga, espirros e dor de garganta.

Apenas cerca de metade dos usuários infectados relataram os sintomas clássicos da Covid, a saber: febre, tosse e perda do olfato ou paladar. As informações são do jornal The Guardian.

Ao jornal, o professor Tim Spector, cientista do Zoe Covid, disse que as mensagens públicas precisam reconhecer que os sintomas de Covid parecem mais com um resfriado comum. “Os dados da Zoe mostram claramente que os sintomas mais importantes não são mais uma nova tosse contínua, temperatura alta ou perda do paladar ou do olfato’, declarou.

No Brasil, o site do Ministério da Saúde ainda lista os sintomas “tosse, dor de garganta ou coriza, seguido ou não de anosmia, ageusia, diarreia, dor abdominal, febre, calafrios, mialgia, fadiga e/ou cefaleia”, como típicos de casos leves de Covid-19.

Um estudo de Hong Kong há havia apontado que a ômicron parece menos capaz de de infectar o tecido pulmonar profundo, limitando-se ao tecido brônquico superior.

Fonte: O Tempo