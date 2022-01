Pais tentam furtar fraldas e suprimentos escondidos em carrinho com bebê, em MG

Um casal foi detido na última segunda-feira (3) em Araxá, no Alto Paranaíba, após usar o carrinho onde estava o bebê deles, de apenas 3 meses, para tentar furtar fraldas e outros suprimentos em um supermercado. Os pais da criança, um homem de 18 anos e uma adolescente de 17, alegaram que cometeram o crime pois precisavam comprar os itens para o filho deles, mas que o pai só receberia o salário na próxima semana.

A tentativa de furto aconteceu em um supermercado do bairro São Pedro, por volta das 16h, segundo a Polícia Militar (PM). Segundo o relato de um funcionário do local aos policiais, os jovens foram flagrados colocando as mercadorias no carrinho do bebê, de forma disfarçada, e tentaram sair sem passar pelo caixa. Eles foram abordados já do lado de fora do estabelecimento.

Entre os produtos pegados pelos pais da criança estavam pacotes de fraldas, fórmula e cereal infantil, lenços umedecidos, panos de boca, sabonetes e xampus para bebês, babadores, brinquedos, chupetas, sucos em pó, desodorantes, sabão em pó e duas barras de chocolate.

Ainda conforme a PM, diante do flagrante, o suspeito de 18 anos foi preso e a adolescente apreendida. O Conselho Tutelar foi acionado e ficou responsável pelo bebê.

A Polícia Civil (PC) foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre a prisão do casal.

Criança foi devolvida para a mãe

A reportagem de O TEMPO conversou com uma conselheira tutelar de Araxá, que preferiu não ser identificada, e contou que a adolescente acabou liberada após ser encaminhada para a delegacia da cidade. Com isso, a criança foi devolvida para a mãe, que ficaria sob a responsabilidade dos pais do genitor do bebê.

“A sogra da menina disse que eles não tinham necessidade de fazer aquilo. Ela tem o auxílio maternidade, o rapaz trabalha em hotel e ela também fazia uns extras. Além disso, eles têm familiares no município dispostos a ajudálos”, explicou a profissional.

Além disso, o caso da família da criança será encaminhado aos equipamentos da Prefeitura de Araxá, que passará a acompanhar o núcleo e, em caso de necessidade, poderá ajudar.

Duas horas depois, homem foi preso furtando cremes

No mesmo dia em que o casal acabou detido tentando furtar um supermercado, apenas cerca de 2h depois, um homem de 44 anos acabou preso também em Araxá pelo mesmo crime. Ele furtou cinco frascos de cremes hidratantes em uma farmácia no centro do município.

O suspeito foi localizado em uma rua próxima ainda com os cosméticos, recebendo voz de prisão em flagrante e sendo conduzido para a delegacia. A PC ainda não informou se o suspeito ficou preso pelo crime.

