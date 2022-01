Praia Clube apresenta dupla de vôlei de praia Duda e Ana Patricia

Nesta sexta-feira (7) o Praia Clube vai apresentar oficialmente sua dupla de vôlei de Praia, com Duda e Ana Patrícia. As atletas, que conquistaram os Jogos Olímpicos da Juventude, em 2014, e foram bicampeãs mundiais sub-21, em 2016 e 2017, pretendem lutar por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

No último ciclo olímpico, na categoria adulta, Duda e Ana Patrícia conquistaram títulos e representaram o Brasil em Tóquio, cada uma com sua respectiva parceira. A dupla poderá contar com a estrutura do Praia e o centro de treinamento para se preparar para Paris 2024.

Duda

Filha de uma ex-atleta e atual técnica de vôlei de praia, Duda cresceu nas areias ao lado de Cida Lisboa. Ainda menina, viajava com a mãe para as competições e a paixão pela modalidade foi natural. Foi, inclusive, na escolinha criada por Cida que Duda iniciou sua trajetória no esporte aos 9 anos. Tudo aconteceu muito rápido na carreira da atleta que, com 15 anos, foi campeã mundial sub-19 pela primeira vez, em 2013 – depois ainda foi em 2014 e 2016.

O esporte fez Duda amadurecer cedo. Com 18 anos, a atleta se mudou para o Rio de Janeiro para se dedicar aos treinamentos com a experiente parceira, Agatha. Aos 20 anos foi eleita a melhor atleta de vôlei de praia do mundo, em 2018 e a conquista se repetiu em 2019. Apenas dois anos depois, em uma parceria consolidada com Agatha, Duda já estava na disputa de uma edição dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, no Japão.

Ana Patrícia

Natural de Espinosa, Minas Gerais, Ana Patrícia teve uma carreira meteórica no vôlei de praia. Descoberta em 2013, enquanto jogava handebol em uma edição dos Jogos Escolares, já conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2014, ao lado de Duda. Com a mesma parceira, foi bicampeã mundial sub-21, em 2016 e 2017. A partir daí, se estabeleceu em Fortaleza (CE) e firmou parceria com Rebecca, visando classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Os resultados foram surgindo desde a primeira temporada, com títulos nacionais, internacionais e prêmios individuais, como melhor ataque, melhor bloqueio e atleta que mais evoluiu no Circuito Brasileiro. Mas foi em 2019 que impressionou o mundo do vôlei de praia. Em uma campanha surpreendente, conquistou uma das vagas da corrida olímpica brasileira. Venceu ainda o SuperPraia 2019, conquistou o Circuito Brasileiro de 2020 e alcançou a melhor colocação brasileira no vôlei de praia feminino em Tóquio, com o quinto lugar.

