Prefeitura de BH lança edital do Concurso Nacional de Literatura João-de-Barro

Uma das premiações literárias mais importantes e tradicionais do país, o Concurso Nacional de Literatura João-de-Barro – Literatura para Crianças e Jovens, está com inscrições abertas.

O objetivo do concurso é o fomento da produção literária nacional em Literatura Infantil e Juvenil, com a premiação de duas obras inéditas escritas em língua portuguesa, nas categorias Texto Literário e Livro Ilustrado. A íntegra do edital está disponível para consulta na íntegra no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

A entrega dos envelopes contendo a obra e toda a documentação solicitada deve ser feita até 11 de março de 2022, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), das 10h às 12h ou das 14h às 17h, na sede da Fundação Municipal de Cultura: Rua da Bahia, 888, 12º andar, sala 1205, Centro. Também serão aceitos envelopes postados nos Correios até a data limite para inscrição.

Podem participar do concurso pessoas físicas brasileiras, natas ou naturalizadas, além de estrangeiros residentes no país. Os autores menores de 18 anos devem apresentar uma autorização escrita dos pais ou responsáveis legais. As obras devem ser escritas em língua portuguesa e serem inéditas, ou seja, não podem ter sido objeto de qualquer tipo de apresentação, divulgação, menção, veiculação ou publicação, parcial ou integral, incluindo sites, blogs e redes sociais, antes da entrega dos envelopes do concurso até a divulgação do resultado e premiação dos vencedores.