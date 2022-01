Quem sai e indefinidos; veja lista do Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno

O Cruzeiro ainda não definiu todo o seu elenco para a atual temporada. Embora a apresentação do grupo tenha ocorrido na manhã desta terça-feira (4), a diretoria ainda tem problemas para ajustar os contratos de alguns jogadores.

Os goleiros Fábio e Jaílson ainda conversam sobre a possibilidade de redução dos valores de seus contratos. O primeiro tem salário de R$ 350 mil mensais, valor considerado elevado para os novos padrões do clube de Ronaldo Fenômeno. O segundo faturaria R$ 130 mil por mês, conforme acordo costurado com o diretor de futebol Alexandre Mattos. Entretanto, ambos conversarão sobre reduções nos próximos dias.

O meia-atacante Fernando Neto, contratado também por Mattos, negocia redução de seu salário. O jogador teria remuneração de R$ 100 mil por mês na Toca da Raposa II.

Alguns jogadores não devem permanecer, mas também foram procurados para se adequar à nova realidade financeira do clube, casos do lateral direito Raúl Cáceres, com salários de R$ 250 mil, e do volante Henrique, que recebe R$ 390 mil por mês, e tem encontrado dificuldades para engatar uma sequência de jogos desde o seu retorno à Toca da Raposa II.

O zagueiro Ramon, com vencimentos de R$ 240 mil, foi procurado para reduzir seus salários em 60%. O atleta não aceitou a proposta feita pelo clube. O mesmo aconteceu com o lateral direito Pará, que receberia R$ 150 mil por mês no clube.

O meia-atacante Claudinho foi emprestado ao Mirassol e não permanecerá na Toca da Raposa II em 2022. O jogador terá os seus salários bancados pelos paulistas no acordo.

Confira, abaixo, a lista dos atletas para a pré-temporada do Cruzeiro:

Goleiro: Lucas França

Laterais: Diogo Vitor, Matheus Pereira, Rafael Santos

Zagueiros: Eduardo Brock, Maicon, Mateus Silva, Sidnei

Meias: Adriano, Lucas Ventura, Giovanni, João Paulo, Filipe Machado, Marco Antônio, Pedro Castro, Rômulo

Atacantes: Bruno José, Edu, Thiago, Marcelo Moreno, Vinicius Popó, Vitor Leque e Waguininho

Fonte: O Tempo