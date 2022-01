Torcedora descobre câncer em nuca de técnico durante partida de hóquei

Uma torcedora do Seattle Kraken descobriu, durante uma partida de hóquei no gelo, um câncer na nuca do técnico do Vancouver Canucks. Ela, aspirante à medicina que havia atuado como voluntária em centros de oncologia, ganhou uma bolsa de estudos para iniciar a faculdade nessa semana.

Nadia Popovici, de 22 anos, viu o técnico pela primeira vez há três meses. Ela se sentou atrás do banco de reservas adversário e notou um sinal estranho na nuca de Brian “Red” Hamilton. Nadia o chamou pelo vidro de proteção e mostrou uma mensagem no celular indicando que ele poderia ter um melanoma, um tipo de câncer. “A verruga na nuca é possivelmente cancerosa”, escreveu. “Por favor, vá ver um médico!”, continuou.

O técnico contou, à imprensa norte-americana, que não deu muita importância na hora, mas acabou indo a um especialista que diagnosticou um câncer maligno em fase dois. O tumor já foi removido.

No último sábado, o Canucks voltaram a Seattle e se dedicaram a identificar a torcedora com a ajuda das redes sociais. Após o reencontro de Nadia e ‘Red’, ela foi presenteada com 10 mil dólares (cerca de R$ 57 mil) para estudar medicina. Veja o reencontro:

The internet community helped us find Brian’s hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.

A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a

— Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022