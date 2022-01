Uberlândia: acidente entre carros e motocicletas que deixou feridos

Situação de uma das motos e de um dos carros envolvidos no acidente em Uberlândia — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação



A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do acidente que envolveu três carros e duas motos e deixou quatro feridos no início da noite de segunda-feira (3) em Uberlândia. Na ocasião, um homem de 38 anos teve a perna amputada. A batida ocorreu na Avenida Nicomedes Alves dos Santos e o trânsito já foi liberado.

De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, o motorista do carro que pode ter “perdido o freio” fugiu do local da ocorrência. Ainda segundo informações, a Polícia Militar (PM) identificou ele, mas o mesmo não foi localizado em casa. Com isso, um inquérito será aberto para apuração do caso.

Motociclista tem perna amputada

Conforme apuração do g1, o homem de 38 anos teve parte da perna amputada após ficar preso embaixo de um carro. Ele dirigia uma motocicleta e foi socorrido para o Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

A reportagem procurou a unidade médica que confirmou que o paciente está no local. Porém, em relação ao estado de saúde, o HC-UFU não informa mais a situação da vítima, devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Acidente

O acidente entre três carros e duas motocicletas deixou feridos no início da noite de segunda-feira. Segundo testemunhas disseram à afiliada da Globo em Uberlândia, TV Integração, um dos automóvel perdeu o freio e atingiu os outros veículos que aguardavam o sinal abrir na via.