2ª feira digital de franquias será realizada em Uberlândia

Feira digital de franquias em Uberlândia

A cidade é a mais importante do interior mineiro, entre as vinte cidades mais importantes do país, recebe dia 19 de janeiro de 2022, no formato 100% digital, uma edição da Planet Franchise.

Segunda vez na cidade, traz a oportunidade de negócios nas áreas de alimentos, decoração, seguros, estética, joalheria, saúde, produtos naturais, consultoria de e-commerce, educação, limpeza a seco, bem-estar e vestuário infantil para empreendedores da região. Nesse momento, em que o empreendedorismo é a grande alavanca da nova economia, a Planet Franchise atende aos interesses de quem deseja investir em negócios consolidados e com marcas competitivas, por meio da abertura de franquias: modelos baseados na premissa do ganha-ganha.

A Planet Franchise, em Uberlândia e região, será totalmente online e permite ao visitante, credenciado na plataforma planetfranchise.com.br, agendar gratuitamente um horário para dialogar com gestores das marcas expositoras e obter informações sobre cada modelo de negócio. Importante registrar que, a plataforma limita o agendamento das reuniões com os gestores das marcas em exposição, de acordo com precedência do agendamento.

“A Planet Franchise vai oportunizar aos investidores a possibilidade de abertura de um negócio novo e lucrativo, em um município e região, que passou da 6ª para a 4ª posição entre os municípios do interior do Brasil com maior economia, segundo levantamento sobre o Produto Interno Bruto (PIB) o IBGE, e considerando entre as capitais e regiões metropolitanas, ocupa o 21º lugar, ficando à frente de importantes como Ribeirão Preto (SP), Paulínia (SP), Santo André (SP), Santos (SP) e Contagem (MG)”, ressalta José Roberto Sevieri, diretor da Planet Franchise.