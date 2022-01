Ajuda aos atingidos pela chuva é ameaçada por falta de doação

É por meio de doações que o carpinteiro Carlito Ferreira da Silva, 44, e a esposa dele, a dona de casa Maria Aparecida Santos, 46, moradores da cidade de Palmópolis, na região dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, estão conseguindo sobreviver há quase um mês. A casa deles e a fábrica de blocos de concreto, que garantia a única renda do casal, ficaram destruídas após uma forte chuva que caiu na cidade no mês passado. Um prejuízo somado de aproximadamente R$ 130 mil para a família. “Esse é o valor que eu trabalhei nos últimos dez a 12 anos para conseguir. A enchente levou tudo em apenas uma hora. Hoje tem muitas pessoas doando cesta (básica), mas a gente está morando de favor. A casa ‘dos outros’ não é moradia da gente. Estamos passando um tempo”, conta. Maria Aparecida diz que evita ver fotos do dia da enchente para não sofrer ainda mais. Da antiga residência, eles só conseguiram salvar uma geladeira e uma televisão. “Já recebi duas feiras de assistências. Como o meu marido conhece muita gente, então uma hora um amigo ajuda dando uma cesta básica, e assim estamos levando”, explica.

Maria e Carlito fazem parte da estatística de 13.139 pessoas que estão desalojadas no Estado. Outras 3.131 estão desabrigadas, segundo a Defesa Civil de Minas Gerias. E a assistência a todas essas pessoas que necessitam de ajuda está ameaçada. Isso porque o número de doações tem caído no Estado. Dados da Cruz Vermelha indicam que as arrecadações estão 60% menores na comparação com 2020 – quando o Estado viveu um período chuvoso de grande volume pluviométrico.

Com risco do auxílio não chegar a quem precisa, a secretária geral da Cruz Vermelha em Minas, Cristiane Monteiro, faz um apelo para que as pessoas realizem as doações. “O povo mineiro geralmente é muito solidário, e aqui fica abarrotado de doações. O que tem chamado a nossa atenção é essa baixa demanda de entrega das pessoas. A gente não sabe se foi por conta do período festivo ou por conta da Covid-19 e a economia . Em 2020, nós arrecadamos mais de 470 toneladas, foi uma campanha expressiva. Agora, temos 60% a menos do que isso”, disse.

No Serviço Social Autônomo (Servas), a baixa adesão às doações também se repete. O Diretor de Investimento Social, Rodrigo Fernandes, destaca que os itens que carecem de mais urgência para doação são os de higiene pessoal e de limpeza, além de alimentos não perecíveis. “A gente conseguiu distribuir até agora cerca de 1 tonelada de ajuda humanitária. Isso contando alimento, material de limpeza e de higiene. É muito pouco para a quantidade de desabrigados. Pelas contas do Servas, apenas para alimentos, cada pessoa deveria receber 10 Kg para passar um mês. Levando em conta apenas os desabrigados em Minas, o ideal seria que 31 toneladas de alimentos fossem enviados”, explicou Fernandes.

Campanha

A Assembleia Legistativa de Minas Gerais (ALMG) informou que a campanha na Casa já arrecadou 155 cestas básicas, 169 pares de sapatos adultos e infantis, 304 quilos de alimentos, entre outros itens.

Entrega

A ALMG pontuou que a distribuição das doações será feita pela Cruz Vermelha “que está fazendo o levantamento das doações e planejando a logística”.

Das 124 cidades em situação de emergência, 55 tiveram ajuda

Até ontem, 124 municípios mineiros haviam decretado estado de emergência por causa das chuvas. Segundo o governo de Minas, 55 já receberam repasses do Estado para auxiliar nos prejuízos. “Já fizemos o pagamento de R$ 6,3 milhões a municípios atingidos pelas chuvas. Esse valor é referente à antecipação das parcelas do acordo com a Associação Mineira dos Municípios. Também enviamos mais de 4.000 cestas básicas e kits de higiene e limpeza para os municípios que têm esta necessidade”, disse o governador Romeu Zema (Novo). Anteontem, durante a visita do ministro Rogério Marinho a Minas, prefeitos reclamaram da burocracia para conseguirem recursos.

Saiba como ajudar

Confira alguns pontos de doação em BH e interior de Minas BELO HORIZONTE

Cruz Vermelha

Endereço: Alameda Ezequiel Dias, 427, Centro.

Dias e horários: Todos os dias, de 8h às 18h.

Pix: Chave 06.974.176/0001-20

Telefone: (31) 3239-4227

OBS: A Cruz Vermelha não está recebendo roupas e calçados, por não conseguir higienizá-los. Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)

Endereço: Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho (no Hall Administrativo do Palácio da Inconfidência).

Dias e horários: De segunda a sexta, das 7h30 às 19h

Pix: Chave [email protected] Serviço Social Autônomo (Servas)

Endereço: Avenida Cristovão Colombo, 683, Savassi.

Telefone: (31) 3349-2400 NO INTERIOR

Salinas, no Norte de Minas

Local de doação: Secretaria de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, na rua Joaquim Pereira, nº 129, Centro Joaíma, nos vales do Jequitinhonha/Mucuri

Local de doação: Unimontes, na rua Brasília, 400

Contato também pelo whatsapp: (31) 98925-0441 Palmópolis, nos vales do Jequitinhonha/Mucuri

Local de doação: Secretaria de Assistência Social, na praça Antônio Carlos Leolino de Souza (Praça de Eventos). Rio do Prado, nos vales do Jequitinhonha/Mucuri

Local de doação: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na rua João Fernandes, nº 101, Centro.

Contato: (33) 3744-1387 O QUE DOAR

A contribuição pode ser em dinheiro ou com entrega de produtos considerados urgentes, como alimentos não perecíveis, itens de limpeza e de higiene pessoal. Fonte: Pesquisa direta

Fonte: O Tempo