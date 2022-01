América: investidor contesta percentual da SAF e trava negociação

As negociações do América junto ao investidor da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) estão estagnadas. O parceiro fez novas exigências para ampliar o percentual das ações no clube-empresa, e a atitude não foi aprovada pelos Conselhos e diretoria do clube.

Durante os sete meses de negociações, estipulou-se que o investidor ficaria com a maior porcentagem das ações. Inicialmente, a divisão percentual era de 70% do futebol da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) atribuída ao parceiro e 30% para a preservação do patrimônio. Mas nas últimas semanas, após as vendas de 90% das ações de Cruzeiro e Botafogo, novas condições foram colocadas.

Em contato com a reportagem do Super.FC, o presidente do América, Alencar da Silveira Jr, detalhou o ocorrido. “Algumas observações foram feitas nesse percentual. Estão querendo mudar. O Conselho achou melhor 60% ao invés de 70%. E querem (investidor) 90%”, declarou o dirigente.

A documentação, já em fase final de aprovação, foi entregue aos conselhos fiscal e deliberativo para serem analisadas. “Foram feitas pelo conselho algumas observações. Fizeram a contrapartida, e por isso o entrave na negociação. Está sendo colocada a posição do América”, disse.

Os responsáveis pelo projeto, o coordenador de futebol clube-empresa, Marcus Salum, o superintendente geral, Dower Araújo, o presidente do América, Alencar da Silveira Jr., e conselheiros de confiança do clube, têm-se reunido com frequência para chegar a um acordo.

“Não vamos aceitar nenhuma imposição, pois não estamos com a faca no pescoço. Não estamos desesperados.O América está com uma tranquilidade muito grande com relação ao que está sendo negociado”, concluiu Alencar.

Outros grupos de investidores fizeram propostas ao América, mas o clube optou por manter as negociações com o atual interessado, e seguir na mesma linha de trabalho.

O registro para transformação em SAF será feito ainda nesta janela de transferências. Se as negociações seguirem como previsto, o investidor –que é mantido em sigilo pela diretoria do América por força contratual –, deve ser anunciado no dia 22 de janeiro.

Fonte: O Tempo