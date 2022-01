Anel Rodoviário é fechado após motorista de ônibus colidir em mureta e morrer

Um motorista de ônibus, ainda não identificado, morreu na noite desta quarta-feira (5) após o coletivo que ele conduzia bater contra a mureta central do Anel Rodoviário e tombar, na altura do bairro São Francisco, na região da Pampulha. A via chegou a ficar completamente fechada para quem seguia no sentido, e com apenas uma faixa liberada no sentido Rio de Janeiro, por cerca de 3h.

O acidente aconteceu por volta das 20h30, segundo o Corpo de Bombeiros, sendo que o coletivo da linha S53 (Confisco/Ouro Minas) seguia no sentido Vitória quando acabou batendo e tombando atravessado na rodovia, fechando completamente o trânsito.

Três equipes dos bombeiros se deslocaram ao local, onde a morte do motorista, que era a única pessoa dentro do ônibus, foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi ejetada para fora do veículo após o impacto contra a mureta. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que o motorista foi parar na pista do sentido contrário. Confira uma das imagens feitas por pessoas que passavam pelo local:

pic.twitter.com/NuVBmhzk4l — O Tempo (@otempo) January 6, 2022

Pista liberada 3h depois

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por conta da confirmação do óbito, a perícia da Polícia Civil (PC) e o rabecão foram acionados e eram aguardados no local. Somente após os levantamentos iniciais dos peritos foi possível fazer a remoção do veículo. Por isso, a rodovia só foi completamente liberada por volta de 23h30

Com o sentido Vitória totalmente fechado, a fila de veículos chegou até a altura do cruzamento do Anel com a avenida Presidente Carlos Luz. Como o corpo da vítima foi parar na pista sentido Rio, os motoristas também enfrentaram grande lentidão para seguir nessa direção.

Fonte: O Tempo