Betim: carreta tomba na BR-381 e interdita trânsito sentido SP

Uma carreta tombou no KM 506 da BR-381, no bairro Citrolândia, no fim da noite dessa terça-feira (4), deixando o trânsido da pista que vai para São Paulo completamente interditado.

Pelo Twitter, a concessionária que administra a via, a Arteris, informou, perto da 1h desta quarta (5), que não havia previsão de liberação do trânsito e que a fila de veículos já chegava a quase 6 km. Equipes atuavam no local, e motoristas tentaram se desviar do acidente passando pela região do Charneca. Ainda não há informações sobre prováveis feridos.

Esse é o segundo tombamento de carreta na rodovia em pouco mais de 24 horas. Nessa segunda (3), uma carreta carregada de minério tombou também na região do Citrolândia, interditando os dois sentidos da via.



