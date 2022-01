BH cria estratégia para vacinar 193 mil crianças de 5 a 11 anos em sete dias

Assim que as doses da vacina contra a Covid-19 destinadas para as crianças desembarcarem em Belo Horizonte, a prefeitura garantiu que vai iniciar a imunização dos moradores mirins. A estratégia já foi montada e, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), é possível aplicar a vacina nas 193 mil crianças entre 5 e 11 anos que moram no município em apenas sete dias.

No Brasil, a Anvisa liberou a Pfizer para ser aplicada nesta faixa etária. “Se recebermos do Ministério da Saúde este quantitativo total de doses, vamos vacinar todas as crianças em sete dias. Inclusive, com perspectiva de abertura de ponto de vacinação no sábado”, explica o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Caso o município receba um quantitativo inferior de doses, fará a convocação das crianças de forma escalonada. “É muito importante que as crianças recebam a vacina antes do início das aulas. Sabemos que a primeira dose já oferece uma importante proteção. Estamos presenciando um aumento no número de casos de doenças respiratórias e quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação de vírus”, acrescenta Machado.

Mesmo com a vacinação infantil contra a Covid, o planejamento da prefeitura prevê que a imunização de reforço das demais faixas etárias vai prosseguir sem interrupção.

Imunização em massa

BH já atingiu 100,5% da população acima de 12 anos com primeira dose e dose única. Com a segunda dose e dose única, o índice chega a 93%, e 24,2% com dose de reforço ou dose adicional.

Fonte: O Tempo