Capinópolis: casos de covid-19 devem disparar no município

Capinópolis, Minas Gerais. Os casos de covid-19 estão acelerando no município — é o que mostram os boletins da Secretaria de Saúde do Município de Capinópolis.

No dia 31 de dezembro de 2021, haviam 4 casos confirmados de covid-19 e 09 suspeitos. O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (05.jan.2022), aponta 13 casos ativos e 62 suspeitos.

Segundo a enfermeira Laise Suriane, pessoas não vacinadas têm 3 vezes mais chances de evoluírem para quadros graves e possibilidade de óbito, por isso é importante que todos sejam imunizados.

A estimativa do secretário de Saúde Giovani Mafioleti é que Capinópolis registre 400 novos casos de covid-19 apenas em Janeiro — um número muito maior que os registrados no pico da pandemia, em 2021, quando Capinópolis registrou 267 casos ativos.

“Assim como no resto do mundo os casos ativos estão subindo e vão aumentar ainda mais, podem ter certeza disso. É importante citar que os números de pacientes internados continuam caindo em todos os países apesar do avanço do vírus e suas variantes, sinal que a vacinação foi e está sendo fundamental para salvar vidas”, disse o secretário de Saúde.

O uso de máscaras e distanciamento social podem minimizar os casos.

“Não existe fórmula mágica para se prevenir, é o que todos já estão cansados de saber. E lembre-se que ninguém é obrigado a ir ou participar de aglomerações, vai da consciência de cada um”, finalizou Giovani Mafioleti.