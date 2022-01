CBV adia mais jogos da Superliga de vôlei por casos de covid-19

A Superliga de Vôlei continua tendo jogos adiados em razão do aumento de casos do novo coronavírus (covid-19). Um exemplo é a partida entre Sada Cruzeiro e Farma Conde Vôlei São José, que estava programada para ser disputada no próximo domingo (9) em São José dos Campos.

O adiamento da partida foi solicitado à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) pela equipe mineira, após quatro de seus atletas testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19) nos últimos dias: os levantadores Fernando Cachopa e Resley, e os centrais Isac e Guilherme Rech.

Segundo o Sada Cruzeiro, “os jogadores estão em isolamento e a situação de cada um vem sendo acompanhada pelo Departamento Médico do clube. Todos estão bem, com sintomas leves ou assintomáticos”.

Outra equipe que pediu o adiamento de uma partida por conta de casos de covid-19 no elenco foi o Vôlei Renata. Após Cristiano, Barreto, Sérgio e Lucão testarem positivo, o time solicit à CBV a mudança da data do confronto do próximo sábado (8) contra o Sesi-SP.

Segundo o protocolo de saúde da CBV, o time que apresentar quatro jogadores ou dois levantadores infectados pode solicitar adiamento de jogo.