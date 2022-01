Cidade mineira proíbe festas, eventos e bailes por 60 dias para conter Covid

Para conter o avanço da Covid-19 após as festividades de fim de ano, a cidade de Guaranésia, que fica no Sul de Minas e tem menos de 20 mil habitantes, decidiu voltar a adotar medidas restritivas. Pelo menos até 3 de março, festas, bailes e outros eventos estão proibidos no município. A restrição inclui o Carnaval, que não será realizado.

De acordo com a prefeitura, a medida vale para festejos públicos e privados. “Qualquer evento com finalidade a obter lucros, independente de o estabelecimento já possuir Alvará de Localização e Funcionamento, está suspenso até o prazo pré-estabelecido”, determinou à prefeitura.

Conforme explicou o executivo, os alvarás dos estabelecimentos vão autorizar apenas as atividades “habitualmente desenvolvidas pelo estabelecimento para seu funcionamento, não autorizando realização de quaisquer tipos de eventos diversos ou que tenham interesse comercial”.

As proibições começaram a valer na segunda-feira (3) e vão prosseguir por 60 dias. A prefeitura informou que a decisão foi adotada após reunião do Comitê Covid-19 e do Setor de Vigilância Epidemiológica. A restrição vai ser adotada tanto para eventos de grande porte quanto de pequeno porte.

Balanço de casos

O último boletim epidemiológico indicou que, somente na terça-feira (5), Guaranésia registrou 24 casos positivos de Covid-19. No total, o ambulatório Covid da cidade atendeu 146 pessoas. O balanço ainda informa que, atualmente, 106 moradores estão em isolamento com o diagnóstico positivo da doença.

Desde o início da pandemia, 2.169 casos foram confirmados e 34 mortes registradas devido à enfermidade.

