Com salário elevado, Cruzeiro não deve manter Henrique em 2022

O Cruzeiro procurou o volante Henrique para conversar e tentou abaixar os salários do jogador, que tem vencimentos de R$ 390 mil mensais na Toca da Raposa II. O atleta, no entanto, não deu sinal positivo para a solicitação do clube.

O veterano meio-campista deseja seguir recebendo o atual salário em sua passagem pela equipe, o que é visto como inviável pelo departamento de futebol gerenciado por Ronaldo Fenômeno.

O mais provável é que o jogador tenha o seu compromisso rescindido nos próximos dias. Diretoria e atleta discutirão questões envolvendo o futuro, mas dificilmente chegarão a um acordo, já que para a sua permanência, o clube queria uma redução superior a 60%, percentual solicitado a outros jogadores.

Aos 36 anos, Henrique teve que se submeter a três cirurgias no joelho direito. A sua ideia era estar apto para jogar a partir de março deste ano. Ele, contudo, deve ser liberado para conversar com outro clube no mercado da bola.

Inicialmente, seu vínculo iria até o fim de 2021, mas o atleta teria que renovar o contrato por causa do período em que ficou parado devido às intervenções cirúrgicas. Ele não entrou em campo na temporada passada. Sua última atuação foi em 8 de outubro de 2020, em jogo válido pela 14ª rodada da Série B daquele ano.

