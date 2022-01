Cruzeiro homenageia Fábio, mas grande parte da torcida não perdoa

Site, Twitter, Instagram, Facebook, as redes sociais do Cruzeiro até tentaram minimizar o fato de Fábio ter deixado o clube na noite deste 5 de janeiro de 2022, num post revelador, também divulgado na rede social oficial do atleta. Porém o efeito, contrário, foi imediato. Grande parte da torcida do Cruzeiro se mostrou revoltada com a forma como o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, 976 vezes, foi tratado.

“#SemFabioSemSocio”, foi o que postou o torcedor Thomaz Rodrigues no Instagram oficial do clube.

“Ingratidão ao maior jogador da história do Cruzeiro”, escreveu AlineBento, num comentário com mais de 2400 curtidas em cerca de uma hora.

Além das lamentações, milhares de outros torcedores se mostraram revoltados com a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), capitaneada por Ronaldo Fenômeno, que deu de ombros para a história do goleiro dentro da instituição.

“Esse vídeo chega a ser desrespeitoso com o @fabiogoleiro_01 e com a torcida do @Cruzeiro. Não vamos esquecer nunca essa atitude sem caráter e sem disciplina. Educação e respeito são os pilares da vida. Paulo André nem cumprimentar o Fábio. Quem é esse mané na história do clube?!”, escreveu o torcedor Frank Martins no Twitter.

Chegou a hora de dizer adeus. O ídolo que por tantos anos, tantos jogos e com tanta vida nos representou embaixo das traves, como se fosse cada um de nós da Nação Celeste, não estará mais ali, em campo. pic.twitter.com/y2hoWafyhZ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 6, 2022

O alcance da notícia e sua repercussão foram instantâneos. Em uma hora desde sua publicação no Instagram foram mais de 190 mil curtidas e 74 mil comentários. No twitter foram mais de 11 mil curtidas, 10 mil comentários e 4 mil retuítes. Já no Facebook o vídeo de despedida recebeu mais de 2,5 mil interações, além de 1,7 mil comentários e mais de 640 compartilhamentos.

Fonte: O Tempo