Cruzeiro: lateral-esquerdo Rafael Santos testa positivo para Covid-19

O Cruzeiro comunicou, na manhã desta quarta-feira (5), que o lateral-esquerdo Rafael Santos testou positivo para Covid-19. O exame foi realizado nesta terça na reapresentação para a pré-temporada, na Toca da Raposa II. O jogador está assintomático.

De acordo com o clube, o lateral completou o esquema vacinal e está em contato constante com os profissionais do departamento médico do clube.

Nesta terça-feira, Rafael Santos chegou ao centro de treinamentos às 8h30 (de Brasília), mas voltou para casa depois de realizar o exame no local, que indicou resultado inconclusivo. Ele foi o único atleta que apresentou resultado inconclusivo.

Os demais jogadores estão negativados para a covid-19 e iniciam a pré-temporada normalmente ao lado de seus companheiros. Os membros da comissão técnica e funcionários do Cruzeiro também tiveram resultado negativo.

