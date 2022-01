Cruzeiro: Paulo Pezzolano promete um time jogando ‘para frente’

Um time que jogue com intensidade e para frente. É desse modo que Paulo Pezzolano pretende armar o Cruzeiro. Nesta quarta-feira (5), um dia após ser apresentado, o técnico concedeu a primeira entrevista como comandante estrelado. Aos 38 anos de idade, o profissional é pouco conhecido no Brasil e, por isso, num primeiro momento, a curiosidade da torcida é saber o que ele pensa sobre futebol e como vai ajustar a Raposa para alcançar os objetivos na temporada. O principal deles, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

“Gosto de trocar alguma figura em campo, dentro do sistema de jogo. Gosto muito do (sistema) 4-3-3, 4-1-3-2, às vezes, com a linha de três atrás, para dar mais amplitude. Isso depende do time que vou enfrentar. Mas precisa ser uma equipe com intensidade, competitiva, ganhadora, que vá para frente. Devemos sempre pensar e fazer tudo para ganhar o jogo e não para evitar (a derrota). Temos de jogar com o coração, muito sangue, que é o importante no futebo. Depois, agregar um bom jogo de bola”, apresentou-se o treinador uruguaio.

O planejamento do Cruzeiro havia começado ainda no ano passado, com o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo. Alguns reforços, inclusive, foram contratados antes da venda de 90% das ações do clube para o grupo de Ronaldo Nazário. Depois que os novos gestores assumiram, Luxemburgo e o escolhido para o cargo foi Pezzolano, que estava no Pachuca, do México, de onde saiu em novembro.

Embora não tenha indicado as contratações anunciadas em dezembro, o treinador disse que está satisfeito com as caras novas. “Estou muito contente com o plantel que teremos. São jogadores bons, já incorporamos algum jogador. Estamos participando (da formação) como corpo técnico, sempre conversando”, revelou.

Pezzolano tem consciência do que a China Azul espera do Cruzeiro sob seu comando, já que o time disputará pelo terceiro ano seguido a Série B. Para alcançar o objetivo, o treinador adianta que vai cobrar muito dos atletas.

“Estamos num time muito grande e temos que assumir a responsabilidade. Estamos na Segunda Divisão e temos de subir. Para trás, não temos nada que pensar. Estamos no Cruzeiro e temos objetivos para alcançar”, ressaltou.

