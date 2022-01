Em último ato com a camisa do Cruzeiro, Fábio vai para os braços do povo

Poucos torcedores do Cruzeiro poderiam imaginar que o dia 25 de novembro de 2021 marcaria a última partida oficial de Fábio como goleiro do Cruzeiro, foi a de número 976. Depois de 17 anos consecutivos defendendo o clube, além da passagem do ano 2000, o ciclo do eterno camisa 1 celeste chegou ao fim, de forma melancólica, na noite desta quarta-feira, 5 de janeiro de 2022.

Mas lá em novembro, mesmo com o 0 a 0 diante do Náutico, que de nada serviu para o tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro, o goleiro Fábio foi festejado pelo torcedor do Cruzeiro. Parecia só mais uma homenagem, justa, ao camisa 1, mesmo sem o acesso, numa campanha ruim em que ele foi, talvez, o menos culpado.

Últimos momentos de Fábio no Cruzeiro após a partida contra o Náutico. Desceu do carro. Foi na galera. Cumprimentou um a um dos que estavam lá no estacionamento esperando uma foto, um autógrafo. Parecia até que já estava antevendo o adeus. #cruzeiro pic.twitter.com/hfGeeFWs9r — Josias Pereira (11-5) (@josiaspereira) January 6, 2022

“P… que p… é o melhor goleiro do Brasil, Fábio”, cantaram alguns torcedores que tinham cercado o arqueiro na saída do Mineirão. Com um sorriso no rosto, o camisa 1 participou daqueles momentos de euforia registrados pelo repórter do Super.FC Josias Pereira.

Fonte: O Tempo