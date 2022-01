Entenda o que pode encerrar a trajetória de Fábio no Cruzeiro

Fábio tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022. Entretanto, a sua trajetória no clube pode ser encerrada já neste mês de janeiro. A diretoria se reuniu com o jogador na noite de terça-feira (4) e tem novo encontro nesta quarta-feira (5) para discutir questões financeiras.

O goleiro de 41 anos aceita reduzir o salário de R$ 350 mensal, mas quer garantia de que receberá as dívidas do passado para seguir na Toca da Raposa II neste ano. Ele tem pendências desde 2019, ano em que o clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A atual diretoria, liderada por Ronaldo Fenômeno, quer colocar o jogador em um condomínio para quitar os débitos, como é feito com os demais credores. A situação, no entanto, não é vista com bons olhos pelo jogador.

O Super.FC conversou com pessoas ligadas à atual gestão que confirmam a resistência do atleta em aceitar a proposta, feita pelos líderes do departamento de futebol. A pasta, hoje, está a cargo de Paulo André, homem de confiança de Ronaldo Fenômeno, e do executivo Pedro Martins, que foi anunciado nos últimos dias após atuar como vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol.

Fábio já sinalizou positivamente para a redução do salário no percentual solicitado pela gestão, algo perto de 60%. Entretanto, espera uma proposta mais convincente para pagamento da dívida e para seguir no Cruzeiro em 2022.

À mesa, além do departamento de futebol e do próprio atleta, está o empresário Renê Salviano. Ele é o responsável por negociar em nome do jogador nos encontros com o clube. O agente tenta uma solução para que ele receba mais rapidamente os débitos.

Enquanto não chega a um acordo com o Cruzeiro, o goleiro Fábio segue sem treinar na pré-temporada cruzeirense, já comandada pelo técnico Paulo Pezzolano. O atleta tem feito atividades individuais e de forma separada para estar em forma quando decidir o seu futuro.

Fonte: O Tempo