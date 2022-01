Equipes estão cansadas e desmotivadas, diz Sindicato de Médicos de MG

Na última semana de dezembro, a rede pública de Belo Horizonte registrou atendimentos com CIDs de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com suspeita de Covid. O número foi 27,9% maior do que na última semana de 2020 porque, além dos casos de infectados pelo Sars-Cov-2, havia ainda muita gente com Influenza e outros vírus causadores de doenças respiratórias.

Esse grande aumento nos atendimentos impacta completamente na força de trabalho da área de saúde. De acordo com Artur Mendes, diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, os profissionais vivem um momento de cansaço, sobrecarga e desmotivação.

“Mesmo considerando que a ômicron provoque casos leves, temos um quadro de gripe com pacientes que estão vindo muito graves. Isso acontece no momento com equipes muito estafadas, muito sofridas e tendo de enfrentar esse aumento de casos”, relata o médico, especializado em Medicina da Família. “Vínhamos numa tentativa de organizar mais o atendimento ambulatorial, com uma série de cuidados para pessoas com doenças crônicas, mas isso teve de parar para enfrentarmos de novo essa situação”.

Segundo ele, os médicos que trabalham para o município estão desmotivados por conta da remuneração, pelas cenas de violência em unidades de urgência e por condições que nem sempre são adequadas. Problemas que existem há várias gestões, faz questão de frisar. “Já vimos casos em que pacientes de uma UPA tiveram de ser transferidos porque não havia como fazer um raio-X”, exemplifica.

Ele lembra ainda que muitos profissionais da saúde estão adoecendo neste momento, por conta da Covid, da Influenza e da estafa. “Somente hoje, seis colegas da unidade em que trabalho tiveram de ser afastados porque testaram positivo para Covid”.

Mendes garante que, mesmo com o excesso de trabalho, os profissionais vão continuar a trabalhar para atender as necessidades da população.

O sindicato se reuniu com representantes da prefeitura na semana passada para apresentar novamente as reivindicações. Durante coletiva realizada no fim de dezembro, o secretário de Saúde, Jackson Machado, afirmou que repassou ao prefeito Alexandre Kalil um pedido para que seja feito uma adequação nos salários dos médicos e garantiu que os plantões pendentes seriam pagos até 7 de janeiro. A demanda será levada para a Secretaria de Planejamento. Atualmente, a rede municipal tem um déficit de aproximadamente 400 médicos, segundo o secretário.

Veja, na íntegra, a nota da Secretaria Municipal de Saúde sobre as demandas apresentadas pelo sindicato:

“A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que mantém diálogo permanente com o Sindicato. No dia 29 de dezembro, houve reunião do Sindicato dos Médicos com representantes da SMSA.

É importante ressaltar que, nas últimas semanas, as unidades de saúde têm apresentado um aumento na demanda e a Prefeitura tem trabalhado ininterruptamente para garantir um atendimento mais ágil para a população.

Mesmo com todos os esforços, como contratações emergenciais, extensão de jornada e chamamentos, o déficit de médicos na SMSA ainda é de cerca de 400 profissionais. A Secretaria Municipal de Saúde mantém ativo um banco de currículos para contratação imediata de médicos. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte para realização do cadastro.

A Prefeitura realizou, em 2021, concurso para a área da saúde. A homologação está prevista para janeiro do próximo ano, com posse prioritária dos profissionais médicos em fevereiro.

A respeito da ampliação do horário de atendimento em 9 Centros de Saúde, a estratégia objetiva desafogar as UPAs. Essas unidades estão atendendo preferencialmente a pacientes com sintomas respiratórios leves e moderados (tosse, coriza, febre, dor no corpo, mal-estar geral). As Unidades de Pronto-Atendimento permanecem atendendo normalmente, todos os dias, 24 horas. A orientação é que sejam procuradas para casos de maior gravidade, como queda com torção ou fratura, forte dor no peito, vômito constante, dor abdominal, sangramento intenso e outras queixas clínicas mais complexas.

A respeito da segurança, as unidades de saúde são monitoradas pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) graças à instalação de 1.322 câmeras em 364 equipamentos de saúde. Os locais são monitorados 7 dias por semana, 24h.

Outra ação é o Patrulha SUS, programa de patrulhamento preventivo orientado, construído de forma conjunta entre as secretarias municipais de Saúde e Segurança e Prevenção, por meio da Guarda Municipal. O Patrulha SUS consiste em um patrulhamento especializado exclusivo para as unidades de saúde, que acontece de forma regionalizada, com rotas definidas por planilhas da Guarda Municipal.

A Prefeitura tem investido em equipamentos e infraestrutura para as unidades de saúde, melhorando a assistência para a população. Já foram entregues mais de 25 novos centros de saúde por meio da Parceria-Público Privada. Só em 2021, a Prefeitura investiu cerca de R$ 3,6 bilhões em ações e serviços públicos de saúde. Foram investidos R$ 180 milhões em obras, R$ 120 milhões em projetos e novas tecnologias para interligar os serviços da rede e R$ 86 milhões em equipamentos e mobiliários para as unidades.

A Prefeitura vem cumprindo com a recomposição da inflação nos últimos anos e, já no início de 2022, está prevista uma nova negociação com essa e demais categorias. Os médicos concursados da administração direta que possuem uma jornada de 40 horas semanais recebem, em média, mais de R$20,4 mil de remuneração bruta por mês.

Em 2019, a PBH atendeu a uma demanda histórica dos médicos municipais relacionada a avanços no plano de carreira e vem empenhando esforços dia a dia para melhorar o plano atual de toda a área da Saúde”.

Fonte: O Tempo