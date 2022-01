Fábio marca nova reunião com o Cruzeiro nesta quarta-feira

Fábio terá uma nova reunião com a diretoria do Cruzeiro para discutir a redução salarial e a forma de pagamento de dívidas antigas na tarde desta quarta-feira (5). O goleiro de 41 anos tenta um acordo para iniciar os trabalhos na pré-temporada ou deixar o clube, agora gerido por Ronaldo Fenômeno.

O atleta está disposto a reduzir os seus salários em 2022. Entretanto, gostaria de um plano para receber as dívidas, que perduram desde 2019, ano em que o clube foi rebaixado.

Ele é esperado ao lado de seu estafe para uma conversa com o departamento de futebol do clube, que conta com Paulo André e Pedro Martins. A dupla tenta chegar a um consenso com o ex-atleta nos próximos dias.

Fábio é visto como um nome importante no clube e tem contrato até o fim de 2022. O seu salário negociado no ano passado é de R$ 350 mil por mês.

