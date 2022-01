Fábio no Cruzeiro: uma ‘vida’ de quase mil jogos, títulos e idolatria

Todos sabiam que, mais cedo ou mais tarde, este dia chegaria. Afinal, aos 41 anos de idade, Fábio se encaminha para a despedida dos gramados. É algo inevitável para qualquer atleta. No entanto, a expectativa era a de que o adeus do camisa 1 estrelado desde 2005 fosse de outra forma. Mas, não! Nesta quarta-feira (5), despede-se do Cruzeiro o jogador que construiu uma história que o colocou para sempre na trajetória dos 101 anos de fundação do clube.

Fábio foi a campo pela primeira vez com a camisa da Raposa há quase 22 anos. O batismo ocorreu no amistoso contra o time Universal-RJ, em 4 de março de 2000, vencido pelos mineiros por 2 a 0. Na ocasião, ele era apenas um jovem promissor oriundo do futebol paranaense, com passagens vitoriosas pela seleção brasileira de base.

“Lembro da primeira vez que entrei no Mineirão, contra um time do Rio de Janeiro, o Universal. Foi marcante para mim, foi muito importante. Dentro do Mineirão, em um amistoso, em que, se não me engano, tive a oportunidade de entrar no segundo tempo, acho que nem comecei jogando. Mas foi importante e foi o primeiro passo. Depois várias coisas aconteceram, fui emprestado para o Vasco, me compraram e tive a oportunidade de retornar ao Cruzeiro” recordou-se Fábio, em 27 de julho de 2011, quando completou 400 jogos pelo Cruzeiro.

A primeira passagem do goleiro pelo clube, porém, durou pouco tempo. Ao fim do empréstimo, ele seguiu para o Vasco, onde ficou até 2005, para retornar justamente para a casa que o receberia como filho. A partir de então, Cruzeiro e Fábio se tornaram praticamente uma coisa só. Ele chegou aos 976 jogos, tornando-se o atleta que mais entrou em campo pelo time estrelado em toda a história.

A última vez como dono da meta azul foi ano passado, no empate contra o Náutico, em 0 a 0, no Mineirão, no encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro.

FÁBIO NO CRUZEIRO

Estreia: 4 de março de 2000

Cruzeiro 2 x 0 Universal-RJ – Mineirão – amistoso

Despedida: 25 de novembro de 2021

Cruzeiro 0 x 0 Náutico – Mineirão – 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

JOGOS: 976

Vitórias: 491

Empates: 232

Derrotas: 253

TÍTULOS: 13

Campeonato Brasileiro: 2 (2013 e 2014)

Copa do Brasil: 3 (2000, 2017 e 2018)

Campeonato Mineiro: 7 (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019)

Torneio de Verão do Uruguai: 1 (2009)

CURIOSIDADES

34 pênaltis defendidos

2 troféus de Melhor Goleiro do Campeonato Brasileiro

