Jovem tenta escalar pedreira e fica preso a 50 metros de altura, em Juiz de Fora

O Corpo de Bombeiros resgatou, nesta terça-feira (4), um jovem de 18 anos ficou preso em um paredão a uma altura de 50 metros quando tentava escalar uma pedreira em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta de 16h, no bairro Floresta. A vítima estava em um local de difícil acesso em um pequeno degrau no meio do paredão.

Os bombeiros precisaram usar técnicas de salvamento em altura para conseguir resgatar o jovem. Após ser retirado do paredão, ele foi entregue a uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O jovem teve escoriações e foi levado a um Pronto-Socorro da cidade.

