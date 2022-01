LeBron James comanda 3ª vitória consecutiva dos Lakers na NBA; Grizzlies vencem

O Los Angeles Lakers venceu o Sacramento Kings pelo placar de 122 a 114, na Crypto.com Arena, novo nome do ginásio Staples Center, em Los Angeles, na rodada de terça-feira da NBA. Da última vez que as duas equipes se enfrentaram nesse mesmo local, o jogo só terminou na terceira prorrogação com vitória dos visitantes. Dessa vez, o placar foi apertado, mas a equipe da casa contou grandes atuações de LeBron James e Malik Monk no último período para conquistarem o terceiro triunfo consecutivo

Com o recorde de 20 vitórias e 19 derrotas, os Lakers pegam o elevador na Conferência Oeste e sobem da oitava para a quinta posição, enquanto que os Kings permanecem estagnados na 10.ª colocação com uma campanha de 16 triunfos em 39 partidas.

LeBron foi o cestinha com 31 pontos acompanhados de cinco assistências e cinco rebotes. Malik Monk marcou 24 pontos, sendo 11 no último período, pegou quatro rebotes e assistiu seus companheiros em outras quatro oportunidades. Russell Westbrook terminou o jogo com 19 pontos e sete rebotes. Entre os reservas, Talen Horton-Tucker teve uma grande atuação com 19 pontos, quatro rebotes, seis assistências e duas roubadas de bola.

Pelos Kings, De’Aaron Fox foi responsável por liderar a equipe com 30 pontos e seis assistências. Buddy Hield saiu do banco de reservas para anotar 26 pontos e cinco rebotes, além de um ótimo aproveitamento do perímetro com sete bolas triplas convertidas em 13 tentativas. Harrison Barnes (14 pontos, seis rebotes e cinco assistências) e Tyrese Haliburton (sete pontos e nove assistências) também tiveram boas atuações.

Em Cleveland, o Memphis Grizzlies derrotou o Cleveland Cavaliers por 110 a 106, no ginásio Rocket Mortgate FieldHouse. A equipe de Memphis contou com uma grande e decisiva atuação de Ja Morant, chegou à sexta vitória consecutiva e alcançou a marca de nove triunfos de virada nesta temporada após estar perdendo por pelo menos 10 pontos.

O armador foi o grande destaque da partida, sendo responsável por 26 pontos, cinco rebotes e seis assistências além de dois roubos de bola e dois tocos em pouco mais de 33 minutos e meio em quadra. Jaren Jackson Jr. contribuiu com 22 pontos, três rebotes e três bolas de três pontos e viu Brandon Clarke vir bem do banco de reservas para encerrar a noite com 13 pontos, nove rebotes e três tocos.

Pelos Cavaliers, Darius Garland chamou a atenção com 27 pontos, quatro rebotes e 10 assistências e teve a ajuda de Jarrett Allen (22 pontos, 12 rebotes e três tocos) e de Kevin Love (18 pontos, 10 rebotes e quatro bolas de três pontos).

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 106 x 110 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 129 x 104 San Antonio Spurs

New York Knicks 104 x 94 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 110 x 123 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 122 x 114 Sacramento Kings

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Houston Rockets

Boston Celtics x San Antonio Spurs

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Miami Heat

Sacramento Kings x Atlanta Hawks

Fonte: O Tempo