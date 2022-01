Leia a carta de despedida de Fábio do Cruzeiro

O goleiro Fábio anunciou nesta quarta-feira (5) o fim de sua trajetória no Cruzeiro. Em carta publicada no seu perfil no Instagram, o jogador não disfarçou a tristeza com a forma pela qual foi tratado pelo o grupo de Ronaldo Nazário, que comprou e administra o clube.

Fábio disse que aceitou a readequação ao novo teto salarila, mas “a nova administração também não me deu essa opção”, informou. O jogador ainda disse que durante a reunião com o diretor executivo Pedro Martins e Gabriel, Lima, representante da atual gestão, ficou clara a intenção de o Cruzeiro não contar com ele.

Fonte: O Tempo