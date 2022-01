‘Lulli’ é o filme de língua não-inglesa mais assistido no mundo na Netflix

A comédia “Lulli”, protagonizada pela atriz Larissa Manoela, 20, é o filme de língua não-inglesa mais assistido no mundo na Netflix , segundo a plataforma de streaming. O longa, lançado dia 26 de dezembro, aborda de maneira discreta temas polêmicos como homofobia, feminismo e diferenças entre classes sociais.

Larissa interpreta a garota que dá nome ao filme, uma estudante de medicina que leva um choque em um equipamento de ressonância magnética durante um estágio no hospital universitário. Após o acidente , ela passa a contar com um estranho superpoder: o de ouvir o pensamento das outras pessoas.

Antes de adquirir essa capacidade, Lulli era criticada pelas pessoas de seu entorno justamente por não escutar o que elas diziam. E, após o choque, ela consegue entender melhor os desejos e as necessidades dos outros.

“Essa é a maior lição que eu quero que as pessoas tirem. A gente não precisa tomar um choque numa máquina de ressonância para entender que precisamos ouvir o outro”, disse a atriz na época do lançamento do filme.

Na trama, Lulli é a melhor amiga de Vanessa, personagem que é interpretada pela atriz Amanda de Godoi. Durante boa parte da história , Vanessa tem uma rivalidade com Elena (Yara Charry), colega de faculdade das duas, já que elas têm interesse em Ricardo (Nicolas Ahnert).

No decorrer do filme, Vanessa e Elena decidem parar de brigar pelo rapaz e se tornam amigas. Elena diz que não quer ser rival da colega e que elas devem ter sororidade, que é a união entre mulheres. “[É importante] a gente entender o que é sororidade na prática. Temos ouvido muitos discursos [sobre isso] e aplicar na prática não é tão fácil”, afirmou Amanda de Godoi.

Outro tema delicado tratado no filme é a homofobia. Julio (Sérgio Malheiros), de quem Lulli foi namorada na adolescência, é um jogador de vôlei com futuro promissor que se recusa a assumir publicamente sua homossexualidade por causa do medo de que isso possa prejudicar sua carreira no esporte

O filme foi gravado entre outubro e dezembro de 2020. Antes, portanto, das polêmicas envolvendo o jogador da seleção brasileira de vôlei Maurício Souza, que foi demitido do Minas Tênis Clube após fazer postagens homofóbicas em suas redes sociais. “É muito curioso esse fato de como a arte e a vida realmente estão caminhando juntas ”, diz Godoi.

A trama também dá destaque a questões de classe social. Lulli veio de uma família de classe média, perdeu o pai ainda na infância e, na escola, sofria bullying por causa disso. O namorado dela, Diego (Vinícius Redd), é filho de um conceituado cirurgião (interpretado pelo veterano Guilherme Fontes), que trata com desdém os profissionais que atuam no setor público. Quando Lulli diz que todas as vidas têm o mesmo valor, o sogro responde, ironicamente, que ela é uma “idealista”.

“É essencial a gente falar e ter espaço para falar mundialmente sobre causas tão importantes. O filme é leve, emociona, faz dar risada, mas, ao mesmo tempo, aborda assuntos muito importantes que estão cada vez mais conquistando espaço”, comentou Larissa, que disse ter feito workshops e preparações para se aproximar do mundo dos médicos residentes.

As atrizes também comentaram sobre o fato de o filme abordar um ambiente médico e ser veiculado ainda durante a pandemia. “Acho muito legal [abordar] a importância da medicina como geral. A gente ia começar [a filmar] antes da pandemia, mas acho que todo mundo ter passado por esse momento mudou totalmente o significado do filme”, afirmou Godoi.

Fonte: O Tempo