Mesmo com mais leitos, ocupação de enfermaria para Covid cresce em BH

Mesmo recebendo um incremento no número de leitos, a situação nas enfermarias continua bastante crítica em Belo Horizonte. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (5), a rede pública recebeu mais 20 vagas de enfermaria reservadas a pacientes com Covid, mas isso não impediu um aumento na ocupação.

Neste momento, 78,4% dos leitos clínicos para a doença estão ocupados, sendo que no dia anterior estava em 75,1%.

Só há vagas na rede privada. Os hospitais da saúde suplementar estão com a ocupação em 50%, enquanto na rede SUS a taxa chegou a 107,5% – ou seja, o atendimento está acima da capacidade. Entre as vagas para outras doenças, a situação é um pouco menos crítica: 77,4% de taxa de ocupação geral entre as redes pública e privada.

Já a ocupação da UTI Covid passou por um recuo desde o boletim anterior, caindo de 64,2% para 62,2%. A taxa de transmissão (Rt) também passou por um decréscimo, de 1,17 para 1,16, mas ainda está em um patamar alto. Em média, 100 infectados transmitem para 116 pessoas. Sete pessoas morreram de Covid nas últimas 24 horas na capital.

Essa pressão sobre o sistema de saúde se deve a um aumento de casos de Covid, mas não somente a isso. Há muitas pessoas com Influenza e outras doenças respiratórias que são internadas com suspeita de coronavírus e o resultado do exame só sai depois.

O boletim mostra que o número de atendimento com CIDs de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave com suspeita de Covid foi maior na última semana do ano de 2021 do que na mesma semana em 2020. Foram 17.614 atendimentos na semana passada versus 13.768 em 2020, quando ainda não havia vacinação no Brasil.

Fonte: O Tempo