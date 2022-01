Negociação com Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno desgasta relação com Fábio

Bicampeão brasileiro e tricampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, Fábio chega ao 18º ano de clube com a sensação de desvalorização por parte da nova gestão, liderada por Ronaldo Fenômeno.

O goleiro de 41 anos viu a sua esposa, Sandra Maciel, questionar a falta de valorização por parte da atual diretoria.

“Confio em ti, Senhor, nos teus planos, no seu amor. Acalma, coração, doendo demais”, escreveu a companheira do atleta em uma publicação no Instagram. Ela ainda respondeu a um comentário de torcedor: “Está doento muito a forma como está sendo conduzido, amamos o Cruzeiro. Dói ver o Fábio tão triste”.

Os comentários de Sandra Maciel nas redes sociais refletem o que o atleta pensa sobre o tratamento dos atuais comandantes do clube. As partes negociam questões financeiras, mas o ídolo se sente desprestigiado após 975 partidas defendendo as cores da equipe.

O goleiro de 41 anos aceita reduzir o salário de R$ 350 mensal, mas quer garantia de que receberá as dívidas do passado para seguir na Toca da Raposa II neste ano. Ele tem pendências desde 2019, ano em que o clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A atual diretoria, liderada por Ronaldo Fenômeno, quer colocar o jogador em um condomínio para quitar os débitos, como é feito com os demais credores. A situação, no entanto, não é vista com bons olhos pelo jogador.

Fábio se incomoda com o ocorrido. Não à toa está, pela primeira vez em 18 anos, fora do início de uma pré-temporada do clube. O veterano não treinará com o restante do elenco comandado por Paulo Pezzolano enquanto não tiver um acordo com a diretoria para reduzir os salários e receber a dívida que perdura há três anos.

Posição do Cruzeiro. Procurado para comentar o assunto, por meio de sua assessoria de comunicação, o clube não quis se manifestar.

Fonte: O Tempo