Osvaldo Reis, o Pequetito, da Super 91,7 FM, agradece a Fábio

Quase que instantaneamente após o goleiro Fábio usar uma rede social para comunicar o fim de sua passagem de mais de 17 anos pelo Cruzeiro, o mundo do futebol passou a falar sobre o assunto. Osvaldo Reis, o Pequetito, narrador histórico da rádio Super 91,7 FM não ficou de fora. Ele usou uma rede social para externar sua admiração pelo goleiro e lamentar a saída que classificou como repentina.

“Você faz parte da minha vida! Você me proporcionou as melhores narrações da minha vida! Eu não imaginava um Cruzeiro sem você, não tão repentinamente assim. Muito obrigado por todos os milagres, por todos os resultados grantidos, por todos os pênaltis defendidos, por todas as taças defendidas, por todo o carinho comigo… enfim, por tudo! Sair de um clube como o Cruzeiro sendo um dos grandes ídolos – e, quiçá, o maior deles – não é para qualquer um”, escreveu.

Junto ao texto, Pequetito postou um vídeo em que narra os três pênaltis defendidos pelo goleiro numa disputa contra o Santos, no Mineirão, no dia 15 de agosto de 2018. As defesas valeram a classificação da equipe às semifinais da Copa do Brasil daquele ano, que acabaria sendo conquistada pela Raposa. Este, até então, é o último grande ato do Cruzeiro no futebol nacional.

Fonte: O Tempo