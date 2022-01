PM Rodoviária lança operação de combate a acidentes fatais no Anel Rodoviário

Com o objetivo de diminuir o número de acidentes, principalmente os com vítimas fatais, em toda extensão do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRV) lançou, na manhã desta quarta- feira (5), às margens do Anel Rodoviário, o projeto permanente “Base de Segurança Rodoviária – BSR.

Segundo o comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Tenente Coronel Fábio Oliveira de Almeida, três bases móveis, compostas por vans e motocicletas, foram montadas ao longo do Anel Rodoviário.

Nesses pontos de apoio os militares realizarão campanhas de prevenção de acidentes, realizarão ações de prevenção a criminalidade nas rodovias, como circulação de veículps roubados e o tráfico de drogas. Além disso, quem passar pelo Anel contará com o apoio mais rápido dos militares nos acidentes.

” Atualmente contabilizamos diariamente dois acidentes fatais no Anel Rodoviário. Em relação a 2020, tivemos um aumento de 15% no número de acidentes com vítimas fatais. Com a implantação das bases móveis e do trabalho permanente dos militares nelas temos o objetivo de reduzir esse quadro em 5% nos próximos 90 dias. A intenção é reduzir durante o ano, em 10% o número de acidentes com mortes, nos 28 quilômetros de Anel Rodoviário, ” destacou o coronel.

