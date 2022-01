Portas abertas para Godín no Galo

O Atlético segue fazendo a reformulação em seu elenco e, com a saída de Junior Alonso, as portas estariam abertas para Godín. Repito o que disse anteriormente: o zagueiro uruguaio já protagonizou muitos jogos de altíssimo nível, tanto no Atlético de Madrid quanto na seleção uruguaia. Em forma, seria uma baita reposição. Enquanto isso, Nathan já é jogador do Fluminense e Hyoran pode ser oficializado pelo Red Bull Bragantino, que demonstrou interesse pelo jogador. Se saírem os dois meias reservas, o Atlético precisa pensar em quem poderá ser a opção para o setor. Tanto Nathan quanto Hyoran entraram em várias situações e ajudaram o time em momentos decisivos do importante ano de 2021. Uma das opções deve ser Guilherme Castilho, que fez uma boa temporada no Juventude e é um atleta do clube, o que é importante. Isso já deu certo no ano passado, quando Nathan Silva voltou do empréstimo junto ao Atlético Goianiense e foi muito útil ao time de Cuca. Foi uma peça importante no Brasileirão. Um abraço!

Fonte: O Tempo