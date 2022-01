Postos abertos em BH para desafogar UPAs atenderam 2 mil pacientes em 4 dias

Abertos com horário ampliado para ajudar a diminuir a superlotação nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), os nove centros de saúde de Belo Horizonte atenderam nos primeiros quatro dias deste ano um total de 2.426 pacientes. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (5) pela prefeitura.

Vale lembrar que a ampliação do atendimento ocorreu de forma escalonada, já que nem todos os postos abriram até mais tarde no dia 1º. “É um número bastante expressivo se levarmos em consideração que são pessoas que foram para os centros de saúde e deixaram as UPAs para o atendimento de casos mais graves. Com isso, estamos atingindo o objetivo que é prestar assistência à população e diminuir o tempo de espera”, explica a subsecretária de atenção à Saúde, Taciana Malheiros.

O funcionamento das nove unidades com horário ampliado é das 7h às 22h30 durante a semana, e das 7h às 22h aos finais de semana e feriados. A estratégia, conforme a prefeitura, tem o objetivo de desafogar as UPAs, disponibilizando para a população mais acesso ao atendimento médico.

Nos locais que funcionam até mais tarde, o atendimento ocorre preferencialmente para pacientes com sintomas respiratórios leves e moderados (tosse, coriza, febre, dor no corpo, mal-estar geral).

Socorro para as crianças

Já os atendimentos pediátricos nos centros de saúde com horário ampliado serão realizados de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Após este horário e nos finais de semana e feriados, os atendimentos pediátricos serão realizados nas UPAs.

As UPAs permanecem atendendo normalmente, todos os dias, 24 horas. “A orientação é que sejam procuradas para casos de maior gravidade, como queda com torção ou fratura, forte dor no peito, vômito constante, dor abdominal, sangramento intenso e outras queixas clínicas mais complexas”, destacou a prefeitura.

Confira os Centros de Saúde que estão funcionando com horário ampliado:

BARREIRO: Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa

Endereço: Avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol

CENTRO SUL: Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Rua Paulino Marquês Gontijo, 109, Novo São Lucas

LESTE: Centro de Saúde Vera Cruz

Endereço: Praça Pedro Lessa, 36, Vera Cruz

NORTE: Centro de Saúde Floramar

Endereço: Avenida Saramenha, 3, Guarani

NORDESTE: Centro de Saúde Cachoeirinha

Endereço: Rua Borborema, 1.325, Cachoeirinha

NOROESTE: Centro de Saúde Califórnia

Endereço: Avenida das Castanholas, 277, Califórnia

PAMPULHA: Centro de Saúde Santa Terezinha

Endereço: Rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa Terezinha

OESTE: Centro de Saúde Vila Imperial

Endereço: Rua Guilherme Pinto da Fonseca, 350, Madre Gertrudes

VENDA NOVA: Centro de Saúde Jardim Europa

Rua Edimburgo, 140, Jardim Europa

Fonte: O Tempo