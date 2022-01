Santa Luzia: Médica impede entrada em consultório e criança fica sozinha em UPA

Um vídeo mostrando uma criança de 3 anos ficando sozinha no corredor de uma unidade de saúde, porque a médica se recusou a deixá-la entrar no consultório médico onde o irmão dela e a mãe eram atendidas, gerou revolta nas redes sociais. A profissional chega a bater a porta no rosto do menino. As imagens foram feitas na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A prefeitura da cidade demitiu a profissional.

Nas imagens é possível ver que um menino de 3 anos fica na porta do consultório enquanto a médica atende a mãe dele e o irmão dele, de dois anos de idade. Segundo informações de testemunhas, a médica se recusou a atender os dois garotos ao mesmo tempo e por isso o de 3 anos ficou do lado de fora. A profissional teria dito que atenderia uma criança por vez.

Veja o vídeo:

O menino fica olhando pela porta entreaberta. Em determinado momento, a médica bate a porta no rosto da criança quando ela tenta ver os familiares dentro do consultório. O menino começa a chorar e uma funcionária da unidade vai para perto dele.

A pessoa que gravou o vídeo conta o ocorrido. “A mãe tem dois filhos e a médica não quer atender os dois ao mesmo tempo, aí obriga uma criança a ficar sozinha no corredor. A lá fechou a porta na cara do menino. Que médica é essa gente?”, questiona a testemunha.

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a prefeitura de Santa Luzia informou que a médica foi demitida.

A Prefeitura de Santa Luzia vem a público esclarecer que a médica identificada no vídeo que circula nas redes sociais foi dispensada de prestar serviços na Prefeitura. Reafirmamos o repúdio à atitude tomada no atendimento realizado na UPA São Benedito, esclarecendo que o tratamento dispensado aos usuários na ocasião não condiz com as diretrizes estabelecidas para atendimento ao público na Administração Municipal de Santa Luzia.

As imagens foram registradas no ato do fato, durante o plantão noturno de ontem. A mãe chegou com os dois filhos, um de dois anos e o outro de três anos, que foram atendidos. A médica atuava na Unidade de Saúde há mais de 15 anos e o fato não comprometeu o atendimento. O caso está em apuração pela secretaria municipal de Saúde, uma vez que o fato aconteceu ontem à noite e as informações sobre o assunto estão sendo levantadas.

Reiteramos ainda que atos como esse são passíveis, inclusive, de processos administrativos e denúncias junto à Ouvidoria e Corregedoria Geral do Município.

Fonte: O Tempo