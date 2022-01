Saúde anuncia inclusão de crianças na vacinação contra covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala hoje (5) sobre a inclusão de crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19. O ministro deverá detalhar informações sobre os imunizantes que serão aplicados, os intervalos entre doses e como será a incorporação dessa faixa etária no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Plano para vacinação infantil está pronto, diz governador de São Paulo

O governo de São Paulo disse hoje (5) que o planejamento de vacinação de crianças contra a covid-19 no estado está pronto e que, assim que o Ministério da Saúde enviar as doses de vacinas da Pfizer específica para o público infantil, as crianças de 5 a 11 anos do estado começarão a ser imunizadas.

Com alta na procura, DF está perto de zerar vacina contra gripe

O governo do Distrito Federal (GDF) informou ontem (3) estar próximo de esgotar todos os estoques de vacina contra o vírus da influenza, a gripe comum, e que não há previsão de reposição dos imunizantes.

