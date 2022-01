Sudecap descarta risco estrutural no viaduto Horácio de Miranda

A Prefeitura de Belo Horizonte tenta identificar um caminhão que transportava um contêiner e que bateu, na noite dessa terça-feira, 4, em uma das vigas que atravessa as duas pistas da trincheira Horácio de Miranda, em direção ao Centro, entre viaduto Helena Greco e a Av. Pedro II.

Devido o incidente os dois sentidos da via foram interditados às 22h da terça-feira e liberado quase 12 horas depois, por volta das 10h da manhã. Motoristas tiveram que usar rotas alternativas para desviar do local.

Pela manhã, equipes da Sudecap e da Defesa Civil estiveram no local para fazer vistorias. Durante coletiva de imprensa, o Superintendente da Sudecap Henrique Castilho afirmou que foi necessário uso de um guindaste para colocar a viga no lugar e que não há risco estrutural para a trincheira. Ele afirmou ainda que, devido a colisão do caminhão, a viga ficou um terço apoiada na parede.

“Então foi verificado que a viga, apesar do caminhão que bateu nela – nós estamos tentando identificar a placa do caminhão para que a gente possa tomar as providências necessárias – a viga não tem nenhum problema estrutural. Muito pelo contrário”, afirmou Castilho.

No próximo domingo, 9, por volta das 6h da manhã a via será interditada no sentindo centro para que a Sudecap possa fazer a recomposição das armações que foram danificadas, micro-concretagem e pintura.

Fonte: O Tempo