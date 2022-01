Tavinho Moura comenta sobre falsificação de título da Unesco

O cantor e compositor Tavinho Moura se manifestou sobre o caso da falsificação do título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade que sua obra e a do amigo e parceiro Fernando Brant (1946-2015) teriam recebido pela Organização das Nações Unidas para a Educação , a Ciência e a Cultura (Unesco). A dupla faz parte de um dos movimentos musicais mais importantes de Minas e do Brasil , o Clube da Esquina.

Moura enviou uma nota à imprensa lamentando o ocorrido: “Cheguei de viagem, estava na Barra do Guaicuí (distrito do município de Várzea da Palma, localizado na região do Alto São Francisco), e recebi na manhã de ontem dia 4, pela minha filha, que estava chocada com a notícia de que está premiação pela Unesco era tudo mentira. Estou até agora apavorado e perdido com esta situação. Jamais imaginei ser vítima de algo assim que envolve até falsificações. Estamos todos muito tristes, sem palavras, eu minha família e os amigos”.

A novidade, sobre o suposto título de Patrimônio Imaterial, chegou ao conhecimento de diversos veículos de imprensa por meio de um suposto documento da entidade. No entanto, de acordo com a própria Unesco, sediada em Paris, na França, o documento é falso e os compositores mineiros, diferentemente do que fora noticiado, não foram reconhecidos com a honraria concedida pela organização. “A notícia não é verdadeira. Jornais e sites receberam um documento falso, com a logomarca da Unesco e a assinatura do diretor-geral adjunto de Cultura da Organização, sr. Ernesto Ottone, que foram utilizadas sem autorização”, diz um trecho do comunicado.

A instituição está apurando a origem do material falso, que cita sem autorização a Organização, bem como tomará as providências cabíveis para responsabilizar os autores do documento.

Entenda o imbróglio

“Após 7 anos de pesquisas e reuniões com o senhor embaixador Lucas Guimaraens e sua equipe, vimos, por meio deste, informar que vossa obra poético-musical foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade no dia 25 de novembro de 2021, com a unânime aprovação da Assembleia Geral da Unesco”, é o que diz o documento, do dia 26 de dezembro, que a Unesco diz ser ilegítimo, escrito originalmente em francês e traduzido ao português, e assinado por Jacques Poulain (que nega a autoria do texto) e Ernesto Ottone.

Em outro trecho, pode-se ler: “Trata-se, portanto, de um reconhecimento inédito de patrimônio cultural com autoria de nomes já mundialmente reconhecidos. Gostaríamos, por fim, de iniciar diálogos para que, no ano de 2022, possamos ter, em nosso teatro principal, um show com a presença de Tavinho Moura e quem ele escolher, bem como dos herdeiros de Fernando Brant”. Gestor cultural, pesquisador e poeta, Lucas Guimaraens, citado no texto, e que informou para Tavinho Moura e para a família de Fernando Brant sobre a novidade, é advogado com mestrado e doutorado em filosofia política e estética na Université Paris 8. Em 26 de novembro, o advogado chegou a celebrar o reconhecimento a Brant e Tavinho em uma publicação nas redes sociais. Ele estava em um restaurante na capital mineira, com a presença de familiares de Brant, e compartilhou fotos no Instagram. “E, agora, com a novidade da obra de Tavinho Moura e Fernando Brant estarem no podium do Patrimônio Imaterial da Unesco. ‘Sou do mundo, sou Minas Gerais’”, comemorou. Lucas deletou a postagem. Contudo, a Unesco ressalta que é falsa a informação de que Lucas Guimaraens é embaixador da entidade: “A referida pessoa não é embaixadora da Unesco”.

Fonte: O Tempo