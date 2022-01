Torneio colegial do Japão viraliza com gols inusitados e time da ciranda

Falta próxima da área, os jogadores do Takagawa Gakuen já sabem: hora de fazer a cirandinha.

O lance que correu o mundo do esporte na última semana, registrado em um torneio colegial do Japão, não viralizou apenas pela forma inusitada de o time se movimentar na bola parada ofensiva mas porque a aparente brincadeira deu certo e resultou em gol. Não foi o único.

Dias depois, contra outro adversário, jogadores do Gakuen repetiram a ciranda dentro da grande área, e, ainda que o gol não tenha saído diretamente do cruzamento, os atletas aproveitaram o rebote para marcar mais uma vez. De novo, chamaram a atenção com a jogada esquisita que terminou com bola no fundo da rede.

Quem também extrapolou as fronteiras do Japão foi Ryutsu Keizai, que demorou simplesmente 34 segundos para iniciar a corrida em uma cobrança de pênalti. Quando enfim correu para a bola, Keizai chutou com categoria, deslocando o goleiro e marcando o gol.

Lances como esses têm feito com que outros países conheçam o Campeonato Nacional de Futebol de Escolas Secundárias, competição tradicional do esporte local que reúne 96 participantes, a maioria deles colégios japoneses.

Se para o exterior o torneio é uma novidade, no próprio Japão, porém, o campeonato é extremamente popular. Transmitido na TV aberta, angaria por vezes mais audiência do que jogos da J-League, a primeira divisão do futebol nacional, que tem suas partidas televisadas somente em canais a cabo.

Informações sobre as disputas entre colégios constam no site da Federação Japonesa de Futebol, com registros das partidas, atletas inscritos e estatísticas.

O Campeonato Nacional de Futebol de Escolas Secundárias é disputado desde 1917, mais antigo até do que a Copa do Imperador, competição profissional que ocorre há mais tempo no Japão. O torneio colegial só foi interrompido pela Segunda Guerra e está em sua centésima edição.

Os gols que foram reproduzidos por programas esportivos de todo o planeta nos últimos dias mostram arquibancadas com bom público e torcedores uniformizados. Um ambiente que remete aos torneios universitários dos Estados Unidos.

Jogadores que se destacam na disputa colegial podem ganhar contratos em clubes profissionais do país. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Shinji Okazaki, atacante que disputou três Copas do Mundo com a seleção japonesa e foi campeão inglês com o Leicester City na temporada 2015/16.

“É uma competição capaz de mudar a vida de quem aspira a jogar nesse estágio [profissional]”, disse Okazaki, hoje com 35 anos, ao site da federação japonesa.

Dividido em três categorias (colegial masculino, colegial feminino e sub-18 feminino) e com jogos de 80 minutos (40 em cada tempo), o torneio tem ingressos a cerca de R$ 244 para as semifinais e finais, que ocorrerão na próxima semana.

A decisão acontece no dia 10, no Estádio Olímpico de Tóquio, que sediou as cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas e das Paralimpíadas, disputadas no ano passado.

Fonte: O Tempo